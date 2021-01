Russin Golikova wint ook tweede 500 meter, Kok en Leerdam in achtervolging

De Russische baanrecordhoudster in Thialf klokte net als zaterdag de snelste tijd op de 500 meter (37,41) en breidde haar voorsprong uit. Femke Kok reed met 37,48 naar de tweede tijd. Jutta Leerdam werd derde in 37,61.

Bij de EK sprint in Heerenveen moeten Femke Kok, Jutta Leerdam en Jorien ter Mors op de afsluitende 1.000 meter in de achtervolging op Angelina Golikova om nog kans te maken op de Europese sprinttitel.

Kok staat nu tweede in het klassement, op 0,57 seconde van Golikova. Jutta Leerdam, wereldkampioene op de 1.000 meter, moet 0,72 seconde goedmaken in de strijd om de Europese titel.

De verschillen in de top van het klassement waren klein voor de start van de tweede 500 meter. Golikova begon de dag als leidster in het klassement. Leerdam stond tweede op 0,17 seconde van de Russin, Femke Kok moest 0,23 seconde goedmaken op Golikova.

De EK sprint en de EK allround zijn de eerste internationale schaatswedstrijden van het seizoen. De internationale schaatstop verblijft in totaal vijf weken in een bubbel in Heerenveen.

De EK sprint en EK allround worden zaterdag en zondag gereden op het ijs van Thialf in Heerenveen. De NOS volgt de eerste internationale schaatstoernooien van dit seizoen op de voet met extra uitzendingen op NPO 1.

