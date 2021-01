Leerdam pakt Europese sprinttitel, Kok debuteert met brons

Jorien ter Mors reed op de 1.000 meter naar de tweede tijd (1.14,46), maar moest in het sprintklassement genoegen nemen met de vierde plaats.

Femke Kok debuteerde in Thialf met een bronzen EK-medaille. De 20-jarige schaatsster eindigde in het klassement nipt achter Golikova. Kok reed op de 1.000 meter naar 1.15,12 en kwam slechts 0,025 seconde tekort voor het zilver.

Jutta Leerdam heeft in Heerenveen haar eerste Europese sprinttitel veroverd.

Ter Mors, die het startbewijs van shorttrackspecialiste Suzanne Schulting had overgenomen, reed op de kortste afstand naar 38,07.

Golikova begon de dag als leidster in het klassement. De Russin klokte net als zaterdag de snelste tijd op de 500 meter (37,41) en breidde haar voorsprong daardoor uit. Kok reed met 37,48 naar de tweede tijd, Leerdam werd derde in 37,61.

Leerdam werd in de aanloop naar de EK al gezien als de topfavoriet, maar ze begon zaterdag slordig aan het sprinttoernooi. Op de eerste 500 meter ging ze bijna onderuit en ook haar 1.000 meter verliep daarna niet vlekkeloos. Jorien ter Mors won de 1.000 meter.

De EK sprint en de EK allround zijn de eerste internationale schaatswedstrijden van het seizoen. De internationale schaatstop verblijft in totaal vijf weken in een bubbel in Heerenveen.

Na dit weekend volgen namelijk nog twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden in Thialf.