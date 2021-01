Politie plaatst tekstkar met getuigenoproep bij vindplaats omgebrachte Lotte

De politie heeft een tekstwagen neergezet in de buurt van de plek waar vorige week het lichaam is gevonden van de 14-jarige Lotte uit Almelo. Met een oproep op het bord hoopt de politie op nieuwe informatie van voorbijgangers die een week geleden ook op deze plek zijn geweest en mogelijk iets hebben gezien, meldt RTV Oost.

Het lichaam van Lotte werd vorige week zondag na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan het Wendelgoor in Almelo. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het meisje door een misdrijf om het leven is gekomen. Drie mensen zitten vast.

"We willen een goed beeld kunnen vormen van wat er op die dag is gebeurd", zegt een woordvoerder van de politie. "We zoeken dus mensen die er echt zijn geweest. Dat hoeven geen getuigen te zijn."

In de zaak werden een man uit Wierden en zijn twee minderjarige zoons aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van het meisje. Donderdag bepaalde de rechter dat ze veertien dagen langer in voorarrest moeten blijven. Volgens RTV Oost had een van de zonen ruzie gehad met het meisje.