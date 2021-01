Ouders van thuiswonende kinderen met een handicap smachten naar vaccin

Volgens Vermaak is het van groot belang om de 25.000 zorgverleners in de gehandicaptenzorg met de nodige spoed te vaccineren. "Daar ben ik voorstander van. Veel patiënten zijn afhankelijk van deze medewerkers en als zij veiliger hun werk kunnen doen, kunnen ze ook beter hun werk doen. Dat is ook gewoon beter voor de gehandicapte cliënten. Het brengt rust."

Veel zorgverleners in de gehandicaptenzorg zijn bang om hun cliënten te besmetten, merkt de Rotterdamse arts voor verstandelijk gehandicapten Michiel Vermaak. "Er heerst een gevoel van onrust waardoor ze niet dezelfde liefdevolle zorg kunnen verlenen als normaal." Vooral ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen komen hierdoor in de problemen.

Michiel Vermaak is Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Een AVG-arts is breed opgeleid en specialiseert zich in geneeskunde voor mensen met een verstandelijke handicap.

Vermaak is een van de weinige AVG-artsen die niet is verbonden aan een instelling, maar gaat langs waar vraag is. Zoals hij zelf zegt: "Veel AVG's zijn in dienst van instellingen, maar de meeste patiënten wonen thuis".