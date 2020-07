Froome verlaat wielerploeg Ineos na dit seizoen voor Israëlisch avontuur

Bij Israel Start-Up Nation is er wel zekerheid voor Froome. "Dit is een historisch moment voor de ploeg, voor Israël en onze vele fans over de hele wereld. Een moment van enorme trots", jubelt teameigenaar Sylvan Adams.

Team Ineos maakte eerder op de dag bekend dat het contract met de 35-jarige Brit niet wordt verlengd. Volgens manager Dave Brailsford was Froome erop gebrand om in het vervolg van zijn carrière de enige kopman te zijn.

"Het was een fenomenaal decennium bij het team, waarin we heel veel bereikt hebben", reageert Froome. "Ik kijk uit naar opwindende nieuwe uitdagingen in de volgende fase van mijn loopbaan, maar eerst ligt mijn focus nog op het winnen van een vijfde Tour de France met Team Ineos."

Froome was erbij toen Team Sky in 2009 werd opgericht en werd drie jaar later tweede in de Tour de France, achter ploeggenoot Bradley Wiggins. In de jaren daarna nam Froome de macht over: hij bracht de gele trui in 2013, 2015, 2016 en 2017 naar Parijs.

Daarnaast won de Brit de Giro d'Italia in 2018, na een spectaculaire comeback, en twee keer de Vuelta, in 2011 en 2017. De eerste zege kreeg hij vorig jaar pas toegekend na een positieve dopingtest van winnaar Juan José Cobo.

Zware val

In februari maakte Froome na acht maanden zijn rentree in het peloton bij de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. In juni vorig jaar was hij bij een verkenningsrit tijdens het Criterium du Dauphiné zwaar ten val gekomen, met breuken aan zijn ribben, dijbeen, elleboog, heup en nek als gevolg.