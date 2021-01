Cambuur blijft in Nijmegen steken op gelijkspel, Almere in punten gelijk

SC Cambuur is op bezoek bij NEC in Nijmegen blijven steken op een gelijkspel: 0-0. Ondanks het puntenverlies nemen de Leeuwarders wel weer de koppositie in de eerste divisie in, al heeft Almere City hetzelfde puntenaantal.

De ploeg van trainer Henk de Jong had iets goed te maken na de thuisnederlaag van vorige week tegen FC Volendam (0-1). Het kreeg tegen NEC wel de beste kansen, maar tot twee keer toe stond de paal een treffer in de weg.

Op slag van rust trof Robert Mühren op aangeven van Issa Kallon het aluminium en na bijna een uur spelen was het Kallon die van afstand de paal raakte. Mühren kreeg nog enkele mogelijkheden. De spits had echter het vizier niet op scherp staan.

Sneeuwvrij

In Nijmegen, waar talloze vrijwilligers het veld sneeuwvrij hadden gemaakt, kon NEC geen echte vuist maken. Alleen in de eerste helft zorgden Jordy Bruijn en Javier Vet voor gevaar.

Op de ranglijst heeft koploper Cambuur nu hetzelfde aantal punten als Almere City (47), maar wel een beter doelsaldo. NEC neemt de zesde plek in.