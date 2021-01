RKC Waalwijk en Willem II in evenwicht in duel met twee gezichten

RKC Waalwijk en Willem II hebben elkaar in een duel in de onderste regionen van de eredivisie in evenwicht gehouden. De wedstrijd met twee gezichten eindigde in een logische remise: 1-1.

Daar schoten vooral de gasten uit Tilburg weinig mee op, al kon de geplaagde ploeg van trainer Adrie Koster, die zich onlangs tegen VVV en FC Groningen in de slotminuten de kaas van het brood liet eten, de zeventiende plaats overdoen aan ADO Den Haag, dat eveneens op tien punten staat. RKC blijft vijftiende.

Geen Anita, John valt uit

De schorsing van Vurnon Anita zat erop, maar de RKC-routinier ontbrak alsnog op het appel om 'medische redenen'. Ola John, een andere steunpilaar, begon wel aan de Brabantse derby, maar haakte na een halfuur geblesseerd af.

Veel in de melk had hij nog niet te brokkelen gehad in het duel, waarin de thuisploeg zich aanvankelijk het meest liet gelden. Kansen bleven echter spaarzaam, al had Finn Stokkers al in het begin van de wedstrijd de ban kunnen breken als hij in kansrijke positie de bal niet verkeerd op zijn schoen had gekregen.