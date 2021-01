Kelderman loopt ook gebroken wervel op door aanrijding in Italië

Wielrenner Wilco Kelderman blijkt tijdens zijn val in de trainingsrit van zaterdag meer dan een hersenschudding te hebben opgelopen. Zijn ploeg meldt op de website dat hij ook een breuk in zijn wervelkolom heeft opgelopen.

Aanvankelijk leek het dus alleen om een hersenschudding te gaan, maar zondag bleek dat Kelderman ook een gebroken wervel heeft.

Ploeggenoot Ide Schelling, was voor het laatste rondje afgehaakt en teruggekeerd naar het hotel. Hij wist wel het nodige over het ongeluk. "Die automobilist kreeg een stopteken, maar hij keek gewoon totaal niet en heeft die hele groep zo omver gereden."

Hoelang Kelderman - die net door Bora was aangewezen als één van de kopmannen tijdens de Tour de France - uit de roulatie is, is niet bekend.