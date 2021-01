Schaaktafel van Delftse kunstenaar door gemeente naar grofvuil gebracht

Een schaaktafel van kunstenaar Tijn Noordenbos is door de gemeente Delft per ongeluk meegenomen en vernietigd. Dat zegt Noordenbos tegen Omroep West. "Ik dacht dat het studenten waren. Ten onrechte. Bij dezen mijn excuses."

Eind vorig jaar verdwenen de schaaktafel, schaakstukken en bijpassende stoelen. Een oproep op Facebook om het kunstwerk weer op zijn plek terug te zetten werd veel gedeeld, maar leverde niets op. Tot gisterochtend.

"Ik werd gebeld door de gemeente", vertelt Noordenbos. "Ze vertelden me dat ze het kunstwerk vlak voor de Kerst hadden meegenomen. Ze waren toen bezig met een rondje door de stad om brandbare spullen van de straat te halen. Vervolgens is het kunstwerk bij het afval beland."

Noordenbos is wel gewend dat soms kunstwerken van hem verdwijnen, omdat hij ze speciaal maakt voor de openbare ruimte. Hij zegt dan ook niet boos te zijn. "Pech gehad, het zijn ook maar mensen. En er verdwijnt zoveel van mijn werk." De kunstenaar is alweer bezig met nieuwe ideeën. "Ik ben bezig met een reuzenscrabble met letters van 60 bij 60 centimeter. Dat lijkt me leuk voor de stad."