Oppermachtige Roest wint eerste Europese allroundtitel

Patrick Roest is in Heerenveen voor het eerst Europees kampioen allround geworden. De 25-jarige schaatser won in Thialf twee afstanden (5.000 en 1.500 meter) en eindigde op de afsluitende 10.000 meter als derde. Dat was genoeg voor zijn eerste gouden medaille. Roest werd in zijn schaatscarrière al drie keer wereldkampioen allround, maar de Europese titel ontbrak nog op zijn erelijst. Hij was dit toernooi oppermachtig. Op de 500 meter noteerde Roest zaterdag de tweede tijd (36,39) en op de 5.000 meter bleef hij slechts twee seconden (6.10,26) boven zijn eigen baanrecord (6.08,21).

Roest had al een mooie voorsprong op zijn grote concurrent Sverre Lunde Pedersen op de 1.500 meter en die voorsprong breidde hij verder uit na zijn zege op die afstand. Roest versloeg Pedersen in een rechtstreeks duel en won de 1.500 meter in 1.45,53. De afsluitende 10.000 meter begon Roest met een riante voorsprong van 21,12 seconden en hij eindigde het toernooi met een derde plaats (13.03,09) op die afstand en veertig seconden voor de verrassende nummer twee: zijn teamgenoot Bosker. Bosker reed een goede tien kilometer (13.16,25) op zijn eerste EK allround, veroverde daarmee nipt het zilver (het verschil was slechts 0,022 punten) en verwees Pedersen naar het brons. Van der Poel razendsnel Nils van der Poel baarde zaterdag al opzien op de 5.000 meter en dat deed hij zondag opnieuw door de 10.000 meter te winnen in 12.42,80, de derde tijd ooit gereden in Thialf. De 24-jarige Zweedse schaatser met Nederlandse grootouders eindigde daardoor als vierde in het klassement. "Ik weet dat hij heel sterk is", vertelde Roest na afloop over de winnaar van de 10.000 meter. "Hij gaat het me de komende jaren nog lastig maken. Een gevaarlijk man. Vier afstanden winnen, zat er voor mij niet in dit weekend, maar ik weet waar ik nog aan moet werken."

Roest was tevreden met zijn toernooi in Heerenveen. "Allrounden is altijd lastig, want je staat met andere benen aan de start dan bij een afstandentoernooi. Maar het is zo mooi om te allrounden, ik ben blij dat ik heb gewonnen. Het liefst wil ik nog zoveel mogelijk titels winnen." Talsma zevende bij debuut Marwin Talsma, de derde Nederlandse schaatser die in actie kwam, beleefde ook een prima debuut op een EK allround. Hij werd weliswaar zeventiende op de 500 meter (37,96, een persoonlijk record), maar noteerde de vierde tijd (6.17,12) op de 5.000 meter. Op de 1.500 meter schaatste hij met 1.48,66 de twaalfde tijd. De tien kilometer, de afstand waarop hij Nederlands kampioen is, sloot hij af met de tweede tijd (13.01,07), waardoor hij als zevende eindigde in het klassement.