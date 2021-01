Eerste Europese allroundtitel binnen handbereik voor Roest

Patrick Roest na de 500 meter bij de EK allround in Heerenveen - ANP

Patrick Roest heeft zijn eerste Europese allroundtitel voor het grijpen. Roest, die zaterdag de tweede tijd (36,39) noteerde op de 500 meter en op de 5.000 meter slechts twee seconden (6.10,26) boven zijn eigen baanrecord (6.08,21) bleef, begon de slotdag in Heerenveen uitstekend. Hij had al een voorsprong van 2,50 seconden op Sverre Lunde Pedersen op de 1.500 meter en die voorsprong breidde hij verder uit. Roest versloeg Pedersen in een rechtstreeks duel en won de 1.500 meter in 1.45,53. Pedersen eindigde met 1.46,20 als derde. Voorsprong van 21,12 seconden Daarmee heeft Roest nu een voorsprong van 21,12 seconden op de afsluitende 10.000 meter en ligt hij op koers voor zijn eerste Europese allroundtitel. Roest werd in zijn schaatscarrière al drie keer wereldkampioen allround, maar de Europese titel ontbreekt nog op zijn erelijst.

Pedersen, de Noorse concurrent van Roest, klopte hem zaterdag in een rechtstreeks duel op de 500 meter, maar eindigde op de 5.000 meter slechts als zevende (6.19,97). Hij veroverde vorig seizoen het zilver achter Roest bij de WK allround. Bosker op koers voor brons Marcel Bosker werd op zijn eerste EK allround (in 2018 werd hij derde op de WK) zevende op de 500 meter (36,86), derde op de 5.000 meter (6.15,81) en op de 1.500 meter noteerde hij de vierde tijd (1.46,66). Hij blijft derde in het klassement met een achterstand van 28,06 seconden op Roest. "Het was een lastige rit", vertelde Bosker na de 1.500 meter. "Gisteren ben ik door mijn enkel gegaan, dus ik rijd met een half been. Dat is jammer, maar ik ben niet ontevreden. Misschien dat een zilveren medaille nog net kan lukken."

Bosker moest in zijn rit op de 1.500 meter buigen voor de Noorse schaatser Hallgeir Engebraten, die verrassend tweede werd in 1.46,14. Marwin Talsma, de derde Nederlandse schaatser die in actie kwam, beleefde ook een prima debuut op een EK allround. Hij werd weliswaar zeventiende op de 500 meter (37,96, een persoonlijk record), maar noteerde de vierde tijd (6.17,12) op de 5.000 meter. Op de 1.500 meter schaatste hij met 1.48,66 de twaalfde tijd. Hij staat nu tiende in het klassement.

Geen Wüst en Kramer Sven Kramer en Ireen Wüst zijn voor het eerst sinds hun Europese debuut in 2005 allebei afwezig op een Europees kampioenschap allround. Bij het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden, eind december, wisten beide schaatsers zich niet te plaatsen. Titelverdediger Kramer, die de EK allround maar liefst tien keer op zijn naam schreef, komt dit seizoen nog wel in actie op de WK afstanden (5.000 meter) en tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen.

De EK allround en EK sprint zijn na vier Nederlandse wedstrijden in Thialf de eerste internationale ontmoetingen van het schaatsseizoen. Alle schaatsers die dit weekend deelnemen aan de EK allround en de EK sprint hebben een negatieve coronatest afgelegd. In totaal gaat het om 143 deelnemers. De schaatsers verblijven vijf weken in een afgezonderde bubbel. Na dit weekend volgen namelijk nog twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden in Heerenveen.