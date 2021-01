Ouders 11-jarige mishandelde jongen opgepakt na hulpactie serveerster in VS

Tegen de politie vertelde serveerster Flavaine Carvalho hoe ze de mishandeling op het spoor kwam. "Toen het eten van de familie was opgediend, zag ik dat de jongen er niets van mocht eten. Ik vroeg of er iets mis was met de bestelling, maar de man zei dat alles oké was en dat de jongen 's avonds thuis eten zou krijgen. Dat vond ik heel raar."

Een serveerster in de Amerikaanse stad Orlando heeft een 11-jarige jongen gered uit een gewelddadige thuissituatie, zegt de lokale politie. De vrouw vermoedde dat de jongen - die met zijn moeder, stiefvader en een 4-jarig kind in het restaurant zat waar zij werkte - werd mishandeld en schakelde de politie in. Nadat de jongen belastende verklaringen over zijn ouders had afgelegd, werden zij allebei gearresteerd.

Vervolgens ontdekte Carvalho dat de jongen een grote schram had tussen zijn wenkbrauwen en blauwe plekken op zijn arm. Ze besloot een briefje te schrijven waarin ze vroeg of hij hulp nodig had. Toen ze dat omhooghield - zonder dat zijn ouders het zagen - knikte de jongen bevestigend. Daarop belde Carvalho de politie.

Die zegt in een verklaring op Twitter dat agenten in het restaurant met de jongen hebben gesproken en dat hij toen met belastende verklaringen kwam. Volgens CNN heeft de 11-jarige gezegd dat hij was geslagen met een houten bezem, ondersteboven aan een deur was gehangen en dat hij als straf regelmatig niet mocht eten.

Daarop is de stiefvader gearresteerd op verdenking van kindermishandeling en verwaarlozing. Zijn moeder is aangehouden voor verwaarlozing en omdat ze niet in staat is gebleken om haar 11-jarige kind te beschermen.

De jongen is in het ziekenhuis onderzocht. Hij bleek bijna 10 kilo te licht voor zijn leeftijd. Hij en het 4-jarige kind dat ook in het restaurant zat, zijn uit huis geplaatst. Bij de 4-jarige, het kind van de moeder en stiefvader van de jongen, zijn geen sporen van mishandeling aangetroffen.