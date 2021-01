Titelverdedigster De Jong breidt voorsprong uit op Schouten bij EK allround

Antoinette de Jong na de 3.000 meter in Heerenveen - ANP

Antoinette de Jong heeft bij de EK allround haar voorsprong op Irene Schouten verder uitgebouwd. De Jong, die zaterdag twee keer derde werd, maar na de eerste dag wel aan de leiding ging, reed een uitstekende 1.500 meter en versloeg in een rechtstreeks duel haar grootste concurrente: 1.54,83 om 1.57,00. De titelverdedigster klokte op de eerste dag 38,89 op de 500 meter en reed de 3.000 meter in 4.02,19. Vooral op die afstand verloor De Jong een flink deel van haar voorsprong op Schouten, de verrassing van het toernooi. De Jong aan de bak Het verschil aan het begin van de slotdag was slechts 0,79 seconde en dus moest De Jong flink aan de bak op de 1.500 meter. Dat deed ze en ze won de afstand met overmacht. Schouten eindigde met 1.57,00 als achtste, maar staat nog wel tweede in het klassement. Ze moet op de afsluitende 5.000 meter 9,87 seconden goedmaken op De Jong.

Schouten, die haar debuut maakt op een EK allround en de afgelopen jaren vooral uitblonk op de marathons en op de massastart, verraste zaterdag met een razendsnelle 3.000 meter. Met 3.57,95 benaderde ze het baanrecord van De Jong (3.57,32). "Ik had op meer gehoopt", vertelde Schouten na de 1.500 meter. "Ik schaatste niet goed, maar ik wilde het Antoinette zo moeilijk mogelijk maken. Voor mij valt hier niets te verliezen, maar natuurlijk ga ik nog wel voor die titel."

Schouten moet op de 5.000 meter bijna tien seconden goedmaken op De Jong. "Er kan van alles gebeuren, ik ga er vol in", aldus Schouten. "Zij kan ook een fout maken, maar Antoinette is op het allrounden wel een klasse apart. Die laat dat niet zomaar gebeuren." Beune strijdt om brons Joy Beune, de derde Nederlandse schaatsster die in actie komt op de EK allround, staat vierde na drie afstanden. Ze werd zevende (39,78) op de 500 meter, klokte de vijfde tijd (4.03,18) op de 3.000 meter en eindigde op de 1.500 meter als derde in 1.55,89. Beune moet 14,09 seconden goedmaken op De Jong en zal met Martina Sábliková, vijfvoudig Europees kampioene allround, strijden om de bronzen medaille. Sábliková, die vijfde staat, moet op de 5.000 meter 14,67 seconden goedmaken op De Jong.

Geen Wüst en Kramer Sven Kramer en Ireen Wüst zijn voor het eerst sinds hun Europese debuut in 2005 allebei afwezig op een Europees kampioenschap allround. Bij het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden, eind december, wisten beide schaatsers zich niet te plaatsen. Titelverdediger Kramer, die de EK allround maar liefst tien keer op zijn naam schreef, komt dit seizoen nog wel in actie op de WK afstanden (5.000 meter) en tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen.

De EK allround en EK sprint zijn na vier Nederlandse wedstrijden in Thialf de eerste internationale ontmoetingen van het schaatsseizoen. Alle schaatsers die dit weekend deelnemen aan de EK allround en de EK sprint hebben een negatieve coronatest afgelegd. In totaal gaat het om 143 deelnemers. De schaatsers verblijven vijf weken in een afgezonderde bubbel. Na dit weekend volgen namelijk nog twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden in Heerenveen.

