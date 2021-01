De Jong prolongeert Europese allroundtitel op overtuigende wijze

Ook op de 5.000 meter eindigde De Jong als derde (6.57,72). Ze schaatste ook in die rit tegen Schouten en verdedigde een voorsprong van 9,87 seconden. De Jong reed direct bij haar concurrente weg en Schouten kwam pas in de slotfase langszij, maar De Jong hield de schade beperkt: 6.57,72 om 6.55,38.

De Jong, die zaterdag twee keer derde werd, maar na de eerste dag wel aan de leiding ging, reed een uitstekende 1.500 meter, versloeg Schouten , de verrassing van het toernooi, in een rechtstreeks duel en won in 1.54,83.

Het verschil aan het begin van de slotdag was slechts 0,79 seconde en dus moest De Jong flink aan de bak op de 1.500 meter. Dat deed ze en ze won de afstand met overmacht. Daardoor moest Schouten op de 5.000 meter bijna tien seconden goedmaken, maar dat lukte niet.

Schouten, die haar debuut maakt op een EK allround en de afgelopen jaren vooral uitblonk op de marathons en op de massastart, was wel sneller dan De Jong en reed in 6.55,38 naar de zilveren medaille. Martina Sábliková, vijfvoudig Europees kampioene allround, won de 5.000 meter in 6.53,22 en pakte daarmee het brons in Heerenveen.

Alles of niets

De Jong werd bij haar EK-debuut in 2013 vijfde, pakte brons in 2016 en 2017 en werd in 2019 Europees kampioene. Op WK's allround sleepte ze drie keer brons in de wacht. "Ik heb me goed herpakt vandaag", vertelde ze na afloop. "Het was echt alles of niets."