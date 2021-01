Willem II met Trésor op jacht naar 1-1, RKC leidt dankzij emotionele Tahiri

Leverkusen-huurling Azhil probeert het maar eens, maar produceert een afzwaaier.

RKC is tot nu toe de bovenliggende partij, maar het is goed te zien waarom de Waalwijkers de minst scorende ploeg in de eredivisie - 14 goals - zijn.

Willem II gunt RKC het balbezit en hoopt op een succesvolle counter.

RKC-Willem II 0-0