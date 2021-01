Waarschuwingsschot en aanhoudingen na 'geintje' in Oosterhout

In Oosterhout heeft "een geintje" vannacht tot arrestaties en een waarschuwingsschot van de politie geleid. De politie kwam af op een melding van een gewapende gijzeling, maar het bleek vals alarm. Wel werden lachgas en een grote hoeveelheid geld gevonden. Twee verdachten zijn opgepakt.

Rond 01.30 uur werd de politie getipt dat er twee personen werden gegijzeld in een pand aan de Everdenberg. Met kogelwerende vesten gingen agenten erop af. Daar aangekomen werden agenten omringd door drie auto's.

Uit voorzorg hielden de agenten de voertuigen onder schot en verzochten de inzittenden uit te stappen. Toen een persoon niet wilde meewerken, loste een agent een waarschuwingsschot.

Geen vuurwapen

Toen de politie de situatie naar eigen zeggen onder controle had, gingen agenten het pand binnen. Daar werd al gauw duidelijk dat er geen sprake was van een dreigende situatie.

Volgens de mannen die er zaten wilden ze "een geintje uithalen" door melding te maken van een gewapende gijzeling. In het pand werden geen vuurwapens aangetroffen, maar dus wel lachgas en een groot geldbedrag.

De aangehouden personen worden verdacht van witwassen en het doen van een valse melding. Of de personen in de auto's iets te maken hebben met de mannen die de valse melding deden, is onduidelijk.