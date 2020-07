Van Ark nu minister; Van 't Wout nieuwe staatssecretaris

Koning Willem-Alexander heeft Tamara van Ark beëdigd als minister voor Medische Zorg en Sport en Bas van 't Wout als staatssecretaris van Sociale Zaken. Beiden zijn lid van de VVD.

Van Ark neemt de taken over van PvdA'er Martin van Rijn en zij wordt op haar beurt opgevolgd door Van 't Wout.

De nieuwe minister Van Ark was tot nu toe staatssecretaris van Sociale Zaken en hield zich daar onder meer bezig met kinderopvang, armoedebestrijding, hulpverlening en de Wajong. Eerder zat ze ruim zeven jaar in de Tweede Kamer. In de vorige kabinetsperiode was ze vicevoorzitter van de VVD-fractie.

Tweede golf

Van Ark bedankte vanochtend haar voorgangers Bruins en Van Rijn, die "fantastisch werk hebben verricht om Nederland door een gezondheidscrisis te leiden". Ze zei dat iedereen de afgelopen tijd heeft kunnen zien hoe belangrijk gezondheid en gezondheidszorg zijn.

Een centraal thema in haar ministerschap wordt volgens Van Ark wat beter kan worden gedaan als er eventueel een tweede coronagolf komt. "We zullen ons moeten voorbereiden voor als het onverhoopt toch niet goed gaat."

De minister wil zo snel mogelijk met diverse betrokkenen in de gezondheidszorg praten. Van Ark houdt dezelfde werkverdeling met minister De Jonge aan als Van Rijn. Dat betekent dat De Jonge de eerstverantwoordelijke blijft voor de Wet publieke gezondheid.

Oppositiepartij

Van Rijn heeft het ministerschap drieënhalve maand vervuld. Hij kwam in maart in de plaats van Bruno Bruins, die opstapte wegens oververmoeidheid. Van Rijn trad op persoonlijke titel toe tot het kabinet. Het is in politiek Den Haag zeer ongebruikelijk dat een lid van een oppositiepartij minister wordt. Dat dat toch gebeurde, had te maken met de coronacrisis. Van Rijn was goed ingevoerd: hij was in het vorige kabinet staatssecretaris van Volksgezondheid en werkte ook jarenlang als ambtenaar op het departement.

Als minister moest hij in de coronacrisis onder meer het gebrek aan beschermingsmiddelen en het dreigende tekort aan bedden op de intensive care bestrijden. Ook had hij te maken met de gevolgen van corona voor de sportwereld.

Van Rijn herhaalde bij zijn afscheid dat de coronacrisis zowel een sprint is als een marathon. "We zitten nog in de marathon, maar ik heb veel vertrouwen dat Tamara van Ark en de rest van het kabinet die uit gaan rennen", twitterde hij.