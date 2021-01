Jelinkova valt op reuzenslalom en verlaat per brancard de piste

De reuzenslalom van zondag in Kranjska Gora is voor Adriana Jelinkova op een grote deceptie uitgedraaid. Ze ging kort na de start onderuit en nadat een medisch team zich over haar ontfermd had, moest er een brancard aan te pas komen om de pechvogel van de piste te krijgen.

De 25-jarige Jelinkova had zaterdag op dezelfde Sloveense piste nog verrast met de elfde plaats op de reuzenslalom. Daarmee kwalificeerde de geboren Tsjechische zich voor de Winterspelen van 2022 in Peking. Het is voor het eerst sinds 1952 dat er een Oranje-skiester op een olympische piste te zien zal zijn.

Zaterdag stond Adriana Jelinkova de NOS te woord nadat ze skigeschiedenis had geschreven voor Nederland met haar kwalificatie voor de Winterspelen van 2022: