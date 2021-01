De ideale verdediger volgens Schuurs: Ramos, Piqué en een vleugje Ibrahimovic

Schuurs leert van foutjes, heeft geduld en verlengt contract met Ajax - NOS

Natuurlijk hoopt Perr Schuurs vandaag in de basis te staan bij zijn eerste Klassieker. Maar als dat niet zo blijkt te zijn, is er geen man overboord. Voor de 21-jarige Limburger, die vrijdag zijn contract bij Ajax verlengde tot medio 2025, is namelijk alles een leerproces. Elk foutje is een stap in het masterplan om de beste verdediger te worden die hij kan zijn. In Winston Bogarde heeft hij bij Ajax een harde, maar faire leermeester, die hem de fijne kneepjes van het mannelijke duel bijbrengt. Maar er zijn meer verdedigers, die Schuurs inspireren. Hoe ziet zijn ideale verdediger eruit? Een beetje Sergio Ramos, een toefje Gerard Piqué en een vleugje Zlatan Ibrahimovic. "Ik ben vroeger altijd spits geweest, Zlatan was mijn idool."

Sergio Ramos (Real Madrid) "Ik volg hem overal. Als je ziet wat hij allemaal doet om te bereiken wat hij wil... Dat is voor mij een voorbeeld. Kijk alleen maar in coronatijd. Op het veld is hij een van de besten, maar hij is vooral een voorbeeld voor mij in wat hij ervoor over heeft."

Buiten zijn winnaarsmentaliteit, zijn uitpuilende prijzenkast en zijn imposante baard valt Sergio Ramos ook op door zijn vele tatoeages. Hoe zit dat bij Schuurs? "Nee, niks. En die gaan er ook niet komen..."

Gerard Piqué (FC Barcelona) Schuurs debuteerde op zijn zestiende bij Fortuna Sittard en viel al snel op vanwege zijn rust aan de bal. Niet gek dat Barcelona-verdediger Gerard Piqué op zijn lijstje voorkomt. "Ramos is meedogenloos, Piqué is meer een voetballende verdediger. Hij is het type verdediger, zoals ik ook wil spelen. Hij is ook lang en iets statischer. Dat wenden en keren heeft hij ook iets minder dan Ramos. Maar hij is wel een van de beste verdedigers."

Piqué is 1,94 meter, Schuurs 1,91 meter. Met zo'n imposant lichaam kun je als verdediger in problemen komen tegen snelle en beweeglijke tegenstanders. Dat was een van de redenen waarom Ajax-coach Erik ten Hag Schuurs tegen FC Twente buiten de basis liet. "We werken met een looptrainer aan mijn looptechniek. Zo probeer ik slimmer te bewegen en sneller te zijn."

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) Waarschijnlijk heeft Zlatan Ibrahimovic in zijn hele loopbaan nog nooit in een verdediging gestaan. Toch wilde Schuurs zijn naam per se op zijn lijst met voorbeelden. "Tot mijn tiende, elfde ben ik altijd spits geweest. En als klein jongetje had je toch iemand die doelpunten maakte als idool. Daarom Zlatan: dat wilde ik ook."

Ook als verdediger kan Schuurs nog wat leren van de 39-jarige Zweed, die bij AC Milan bezig is aan een tweede jeugd. "Zijn uitstraling op en buiten het veld, dat hoort bij iemand met zelfvertrouwen. Al zie ik mezelf nog niet dat soort uitspraken doen. En als je kijkt hoe fit hij nog is, op zijn leeftijd. Dan hoop ik dat ik dat ook heb."

Winston Bogarde (assistent Ajax) Bij Ibrahimovic gaan klasse, zelfvertrouwen en branie hand in hand. Uitstraling alleen schakelt geen topspitsen uit, weet Schuurs. Maar het kan wel helpen. Op dat vlak heeft Schuurs misschien wel de beste leermeester: Winston Bogarde. "Bogarde leert me meedogenloos te zijn. Hij is heel eerlijk naar mij en zegt wanneer het goed is of niet. Soms moet dat op een iets minder leuke manier, soms gaat het op een makkelijke manier. Maar uiteindelijk zal het me verder helpen in mijn ontwikkeling."

