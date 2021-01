In het hele land slippartijen en ongelukken door gladheid

In het hele land hebben gladde weggedeelten geleid tot slippartijen en ongelukken. Op de A28 bij Assen raakte een auto van de weg. Het had flink gesneeuwd op de snelweg. De auto kwam tegen de vangrail tot stilstand, niemand raakte gewond.

In de Dorpsstraat in Uffelte verloor een automobilist de macht over het stuur toen zijn auto slipte, meldt RTV Drenthe. De auto belandde in een sloot.

Op de A7 bij Leek is in de richting Groningen een auto van de weg gegleden bij het inhalen en tegen de afscheiding met de andere rijrichting gebotst.