Zenuwen worden debutante Bergstra te veel op EK judo

Margriet Bergstra is op haar eerste EK judo uitgeschakeld in de tweede ronde van de klasse tot 57 kilogram. Ze kreeg geen vat op de Bulgaarse Ivelina Lieva, de nummer twee van de vorige EK. Bergstra kon een houdgreep maar net voorkomen en verloor met een waza-ari.

Na afloop was ze vooral teleurgesteld in zichzelf: "Ik begin te laf. Ik ben teleurgesteld in de manier waarop ik heb verloren. Twee weken geleden heb ik nog van haar gewonnen. Ik weet dus dat ik van haar kan winnen. Maar ik heb niet alles gegeven wat ik kan in die vier minuten."

Op van de zenuwen

Deels wijt ze het verlies aan zenuwen voor haar eerste EK. De 23-jarige Bergstra, de nummer 42 van de wereld, begon goed. In de eerste ronde versloeg ze de Poolse Julia Kowalczyk met twee maal een waza-ari.

Toch was ze heel zenuwachtig voor haar debuut: "Ik kreeg aan het eind van de warming-up een complete instorting. Toen kwam alles binnen. Dat neem je toch mee. Maar de eerste partij haalde ik wel binnen. Dat resultaat was zoals het hoort."