Nederland of Madagascar, het is skiester Jelinkova om het even: 'Niet zo mee bezig'

De laatste skiester die voor Nederland uitkwam op de Olympische Spelen was Margriet Prajoux-Bouma. Maar bij die naam gaat bij heel weinig mensen een belletje rinkelen. Het is ook al zeventig jaar geleden dat zij, in Oslo, van een olympische piste afgleed. Zaterdag werd bekend dat Adriana Jelinkova haar opvolgster wordt op de Spelen van Peking in 2022. Of de geboren Tsjechische beseft dat ze Nederlandse skigeschiedenis schrijft, is de vraag. "Ik ben er niet zo mee bezig", moet de 25-jarige eerlijk bekennen. Ze is meer bezig met het grote plaatje. Ze wil beter worden. "Ik wil gewoon vooraan meedoen, stabiel rond die topvijftienplaats skiën."

Ze plaatste zich voor de Spelen door zaterdag in het Sloveense Kransjka Gora voor de tweede keer bij de beste zestien te skiën tijdens een wereldbekerwedstrijd. En die resultaten smaken naar meer voor de in Nederland opgegroeide Jelinkova, die in 2012 op de Jeugd Winterspelen brons haalde op de alpine combinatie. Het gaat haar er stiekem niet echt om welke nationaliteit er achter haar naam staat. "Maakt mij niet uit of ik voor Nederland uitkom of, pakweg, Madagascar." 'We zitten onwijs krap' Toch hoopt Jelinkova, die al jaren in Oostenrijk woont, dat ze met haar prestaties iets teweegbrengt in Nederland. Al was het maar zodat ze beter ondersteund wordt. "Ik hoop dat mensen zien dat het wel kan. Dat hoopte ik ook al na Lech, na mijn tiende plaats. Maar ik weet dat heel veel mensen niet eens naar World Cups kijken. Nederlanders houden wel van skiën, maar wedstrijdskiën is toch nog wat anders." Sponsoring heeft ze wel nodig, geeft ze toe. "We zitten onwijs krap. Mijn moeder is constant aan het werken. Ik hoop dat iemand mij erbij wil helpen. Om nog wat stabieler te worden en helemaal vooraan te gaan staan."

Ze mag volgende winter naar de Olympische Spelen, maar dat betekent niet dat ze nu klaar is voor dit seizoen. "Het is te hopen dat de wedstrijden doorgaan. Soms weten we tot het laatste moment niet of het doorgaat en of je mee kan doen. Daarnaast wil ik skiën zoals ik kan, zoals vandaag, en dan hoop ik dat ik vaker topvijftien, toptien kan skiën." Topklasseringen zijn voor Jelinkova makkelijker te behalen op lastige pistes, zoals zaterdag in Kransjka Gora. "Het was erg ijzig en hard, maar dat vind ik wel lekker. Ik hield altijd al wel van technische pistes, die niet al te vlak zijn. De wat steilere pistes, die wat variëren. Als het moeilijk wordt, word ik beter." 'Shiffrin leert ook nog van mij' Ze kijkt af en toe wat trucjes af van Mikaela Shiffrin, de tweevoudig olympisch kampioene uit de Verenigde Staten, die ook pas 25 jaar is. Ze traint af en toe met haar. "Een maandje geleden nog. Het is prachtig om haar te zien skiën en het is heel fijn om met haar te werken. Zij ervaart het ook zo: ze kijkt ook graag naar mij en kan ook nog wat van mij leren, zegt ze."