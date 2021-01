Hoe is het met de Feyenoorders die voor het laatst Ajax in Amsterdam klopten?

Ryan Gravenberch en Naoufal Bannis zijn drie jaar oud, CH!PZ staat met 'Carnival' op nummer 1 in de Top 40 en iPhones bestaan nog niet als Feyenoord voor het laatst wint in Amsterdam.

Eén overeenkomst tussen toen en nu: Feyenoord deed mee in de strijd om de landstitel. Deze zondag zal blijken of 18 keer scheepsrecht is voor de Rotterdammers, die in de tussenliggende jaren 15 keer verloren en 2 keer gelijkspeelden in de Arena in alle competities.

Wie waren de Feyenoorders van 2005 en wat is er van ze geworden?

Verdediging: Alexander Östlund

In de winterstop van het seizoen 2004/2005 haalde Feyenoord met Alexander Östlund een aparte vogel in huis. Sportief werd zijn periode in Rotterdam geen succes. Toch herinneren veel Feyenoord-fans zich de ruige Zweed maar al te goed.