Harden toont direct zijn klasse bij nieuwe werkgever Brooklyn Nets

De entree van vedette James Harden bij Brooklyn Nets is niet onopgemerkt gebleven. De topscorer van de NBA van de afgelopen drie jaar was met 32 punten, 12 rebounds en 14 assists belangrijk in de met 122-115 gewonnen thuiswedstrijd tegen Orlando Magic.

De 31-jarige Harden maakte afgelopen donderdag de overstap van Houston Rockets naar Brooklyn, maar had vanwege allerlei papierwerk nog niet kunnen trainen met zijn nieuwe ploeg.

Dat was alleen in de beginfase te merken, want hij vond pas in de twaalfde minuut voor het eerst de basket, met een vrije worp vlak voor het einde van het eind van het eerste kwart. Daarna was hij los in het duel, waarin de kansen keer op keer keerden totdat Brooklyn in het laatste kwart de touwtjes in handen nam en die niet meer losliet.

Zevende speler ooit

Harden is de zevende speler in de geschiedenis die met een triple-double debuteerde. Van zijn voorgangers scoorde echter niemand meer dan 30 punten en daar slaagde de aanwinst van Brooklyn dus wel in.

Goed voor het predicaat 'topscorer van de wedstrijd' was net echter niet. Dat ging naar Kevin Durant, zijn vroegere maatje bij Oklahoma City Thunder met wie hij in 2012 de NBA-finale haalde (en verloor). Bij Durant stokte de teller pas bij 42 punten.