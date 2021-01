Corona, klimaat, immigratie: Bidens prioriteiten voor eerste tien dagen

In zijn eerste dagen in het Witte Huis komt de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden met een reeks directieven die getuigen van een radicale breuk met het beleid van zijn voorganger. Biden wordt woensdag geïnaugureerd als de 46e president van de Verenigde Staten.

Direct na die plechtigheid zal hij onder meer de eerste stap zetten om weer aan te haken bij het internationale klimaatakkoord van Parijs, haalt hij een streep door Trumps inreisbeperkingen voor inwoners van een aantal islamitische landen en stelt hij het dragen van een mondkapje verplicht in federale overheidsgebouwen en voor reizen tussen de verschillende staten.

Ook neemt hij maatregelen om de burgers die hard door coronacrisis worden getroffen te beschermen tegen huisuitzettingen en andere ernstige gevolgen van hun financiële problemen.

Bidens stafchef Ron Klain gaf gisteravond inzage in de prioriteiten van Biden voor het begin van zijn presidentschap.

Ook direct voorstellen naar Congres

Biden heeft de steun van het Congres nodig voor andere beleidsvoornemens, zoals een pakket maatregelen ter grootte van ruim 1500 miljard euro voor de bestrijding van de coronapandemie, het sneller vaccineren van burgers en voor hulp aan lokale overheden, bedrijven en individuen.

Verder stuurt Biden op dag één een voorstel voor immigratiehervorming naar het Congres. Dat is in lijn met zijn campagnebelofte om zo'n 11 miljoen illegalen in de VS vooruitzicht te bieden op het Amerikaans staatsburgerschap. Volgens ingewijden gaat het om een traject dat acht jaar duurt. De zogenoemde Dreamers, illegalen die al als kind de Verenigde Staten binnenkwamen en over een tijdelijke verblijfsvergunning beschikken, zouden sneller op een definitieve legale status kunnen rekenen.

President Trump zette alles op alles om deze Dreamers het land uit te zetten, maar stuitte steeds op een gerechtelijk verbod. Vorig jaar juni besliste het Hooggerechtshof dat het beschermingsprogramma voor deze groep niet mocht worden teruggedraaid.

Dat net aangetreden Amerikaanse presidenten direct van hun daadkracht willen getuigen, is gebruikelijk. Tot Donald Trumps eerste directieven hoorde de bouw van een muur op de grens met Mexico en het inreisverbod voor inwoners van landen met een moslimmeerderheid zoals Irak, Iran, Syrië, Somalië en Jemen.