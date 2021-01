Schouten verrast op EK allround: 'Heb ik hier wel wat te zoeken?'

Irene Schouten na de 3.000 meter in Heerenveen - ANP

Het begon met twee verrassende gouden medailles bij de NK afstanden in november en kreeg een vervolg bij het kwalificatietoernooi in december waar ze zich plaatste voor haar eerste EK allround én tickets pakte voor de WK afstanden op de 3.000 en 5.000 meter. En nu, na de eerste dag van de EK allround in Heerenveen, staat Irene Schouten op een verrassende tweede plaats op slechts 0,79 seconde van titelverdedigster Antoinette de Jong. Zondag volgt de ontknoping van het allroundtoernooi met de 1.500 en 5.000 meter. Massastart en marathons De 28-jarige Schouten, die de afgelopen jaren vooral uitblonk op de marathons en op de massastart, kent tot nu toe een uitstekend schaatsseizoen. Zonder marathons, maar met gouden races op met name de 3.000 en 5.000 meter. "Ik merk dat ik nog niet helemaal weet waar mijn grens ligt", vertelde Schouten na de eerste EK-dag in Heerenveen. "Er zit nog meer in en hopelijk kan ik dat bewaren voor de WK afstanden. Eerlijk gezegd kijk ik niet echt naar het klassement van de EK."

Schouten verrast op EK allround: 'Heb ik hier wat te zoeken?' - NOS

Terwijl Schouten in dat klassement op een uitstekende tweede plaats staat. "Allrounden is zo anders. Ik wilde dit toernooi echt per afstand bekijken. Natuurlijk weet ik dat ik een goede 5.000 meter kan rijden, maar kan ik dat ook na een 1.500 meter?" Schouten, die achtste werd op de 500 meter (39,86), reed op de 3.000 meter de derde tijd (3.57,95) ooit in Thialf. Ze kwam dicht in de buurt van het baanrecord van De Jong (3.57,32).

"Ik geloofde het niet", vertelde Schouten over haar tijd. "Ik moest echt een paar keer kijken. Of ik de vrouw in vorm ben op dit EK? Ik weet het niet. Eerlijk gezegd dacht ik vrijdag nog: moet ik mijn plek maar afstaan? Heb ik hier wat te zoeken? Allrounden is echt wat anders." Titelverdedigster De Jong schrok niet van de snelle tijd van Schouten. "Mijn baanrecord staat nog. Helaas is er op zo'n allroundtoernooi altijd wel een afstand die minder loopt en dat was voor mij de drie kilometer", vertelde De Jong, die derde werd in 4.02,19.

De Jong schrikt niet van snelle Schouten: 'Mijn baanrecord staat nog' - NOS

"Het liep gewoon niet lekker, maar het is mooi om te strijden met Schouten. Ik moet een goede 1.500 meter rijden tegen haar." "Dat wordt een mooie race", kijkt de klassementsleidster vooruit. "En dan wordt het daarna rammen op de vijf kilometer. Mentaal ben ik sterk en ik geef niet snel op: dit is een leuk en spannend kampioenschap!"

Het schaatsprogramma van zondag 17 januari - NOS