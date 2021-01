Italiaanse musea gaan in gele regio's weer open • Politie beëindigt illegale feestjes

Ondanks de coronabeperkingen die in Italië gelden, heeft de regering toestemming gegeven om vanaf morgen musea en tentoonstellingen in gele regio's weer te openen. Deze versoepeling is van toepassingen op de regio's waar de coronasituatie minder gespannen is dan in de rest van het land. Binnen de gele regio's mogen bewoners vrij reizen, en zijn winkels en horeca geopend tot 18.00 uur.

Dat is goed nieuws voor het archeologisch museum in Pompeï. De toeristische attractie mag na een maandenlange sluiting weer bezoekers ontvangen.

In vijf regio's, en in het weekend het hele land, geldt code oranje: een milde lockdown waarbij de horeca dicht is en waar je met maximaal twee mensen familie mag bezoeken. Musea en culturele instellingen in deze regio's moeten vooralsnog dicht blijven.

