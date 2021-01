Italiaanse musea gaan in gele regio's weer open • 'Lockdown Oostenrijk twee weken langer'

Het aantal coronadoden in de VS nadert de grens van 400.000. Het zevendaagse gemiddelde kwam volgens de Johns Hopkins University vrijdag uit op 3263. In dit tempo zal de 400.000-grens gepasseerd zijn als Joe Biden woensdag tot president wordt beëdigd.

Biden zegt dat hij het vaccinatietempo flink wil opvoeren. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de rampenbestrijdingsorganisatie FEMA, voor apotheken en voor mobiele vaccinatieprogramma's in afgelegen gebieden.

Het vaccineren komt in de VS langzaam op gang. Volgens de New York Times zijn er 30 miljoen doses over het land verdeeld. Daarvan is nog niet de helft gebruikt. De VS heeft meer dan 328 miljoen inwoners.