Judoka Bergstra zet punt achter loopbaan en kiest voor de klas

Judoka Margriet Bergstra heeft een punt gezet achter haar loopbaan. De 27-jarige Friezin kiest voor een maatschappelijke carrière en gaat zich richten op haar baan als leerkracht in het basisonderwijs.

Bergstra deed namens Nederland mee aan veel grote toernooien, waaronder Europese en wereldkampioenschappen, en veroverde in 2017 de Nederlandse titel in de klasse tot 57 kilogram. In datzelfde jaar won ze ook brons bij het grandprixtoernooi in het Georgische Tbilisi.