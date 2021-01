Nepalezen beklimmen voor het eerst op een na hoogste berg in winter

Een team van klimmers uit Nepal heeft voor het eerst met succes de op één na hoogste berg ter wereld beklommen in de winter, de K2. De groep kwam gistermiddag aan na een barre tocht.

De K2 op de grens van Pakistan met China is 8611 meter hoog en staat bekend als een van de moeilijkst te beklimmen bergen ter wereld. Het was de laatste berg hoger dan 8000 meter die niet beklommen was tijdens de winter.

Het succes van de Nepalezen werd ontsierd door de dood van de beroemde Spaanse klimmer Sergio Mingote. Hij viel in een gletsjerspleet toen hij probeerde terug te keren naar het basiskamp. De Spaanse minister van Volksgezondheid sprak zijn medeleven uit met de familie van Mingote en noemde hem een geweldig sportman.