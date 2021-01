Schmidt trekt objectiviteit Nijhuis in twijfel: 'Hij is niet professioneel'

Schmidt is klaar met arbiter Nijhuis: 'Hoef hem nooit meer te spreken' - NOS

De kans is groot dat de uitlatingen van Schmidt nog een staartje krijgen, aangezien de KNVB beschuldigingen aan het adres van de arbitrage vaak zwaar opneemt.

"Niet tegen mij, maar hij heeft het gezegd", zei de Duitse trainer stellig. En op de persconferentie deed Schmidt er nog een schepje bovenop: "Ik hoef nooit meer met hem te praten, nooit meer in mijn leven."

Hoewel beide kemphanen zich voor de camera van de NOS nog inhielden, beten ze bij ESPN stevig van zich af. Met name Schmidt maakte daar van zijn hart geen moordkuil.

"Dit is echt complete onzin", reageerde Nijhuis.

PSV-trainer Roger Schmidt beschuldigt Bas Nijhuis ervan expres in het nadeel van zijn ploeg te hebben gefloten. De scheidsrechter zou dat volgens hem na afloop van het duel tussen Sparta en PSV (3-5) zelfs hebben toegegeven, daarbij wijzend op een eerder incident tussen de twee na de wedstrijd tegen Vitesse.

Hij is niet professioneel met zijn werk bezig.

Quote

Eerder dit seizoen, na het verloren duel met Vitesse, beklaagde Schmidt zich ook al over Nijhuis. In die wedstrijd werd een aan PSV toegekende strafschop door de scheidsrechter herroepen, nadat hij de videobeelden had bekeken.

Het geruzie tijdens Sparta-PSV ontstond in de eerste helft, waarin Schmidt herhaaldelijk aangaf dat er ter bescherming van de spelers wat strakker gefloten zou mogen worden. Die aanhoudende opmerkingen aan het adres van de vierde official moest hij bekopen met een gele kaart. Schmidts ergernis werd alleen maar groter toen Cody Gakpo na een tik op de enkel nog voor rust met een blessure naar de kant moest.

Nadien floot Nijhuis de ploeg van Schmidt overigens ook nog een keer in Heerenveen, waar de twee elkaar volgens de arbiter respectvol bejegenden.

'Hij moet eerlijk zijn'

"Als trainers hun werk doen en ik doe het mijne, wordt het een stuk makkelijker", sneerde Nijhuis zaterdagavond naar Schmidt.

"De scheidsrechter is er om de spelers te beschermen, hij moet eerlijk zijn", aldus Schmidt, die openlijk de objectiviteit van Nijhuis in twijfel trok. "Het is nu de tweede keer dat ik dat zo voel. Daar ben ik niet blij mee. Hij deed het expres."

"Hij is niet professioneel met zijn werk bezig", vervolgde Schmidt. "Voor mij is dit honderd procent onprofessioneel."

Nooit meer met Nijhuis praten

Praten met Nijhuis wil Schmidt hoe dan ook nooit meer. "Het is me volstrekt duidelijk geworden dat we niet bij elkaar passen."

"Zo", reageerde Nijhuis. "Kun je zien wat trainers ervan maken."