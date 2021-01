Gewapende man opgepakt in centrum Washington bij controlepost

Bij een controlepost in het centrum van de Amerikaanse hoofdstad Washington is een man aangehouden met een geladen pistool en een nepaccreditatie voor de inauguratie van aankomend president Biden.

De man, afkomstig uit de staat Virginia, had daarnaast zo'n 500 kogels bij zich, schrijven nieuwszender CNN en persbureau DPA op basis van een politierapport. De man zou gisteren aan het begin van de avond zijn aangehouden.

Toen een agent vroeg of hij ook wapens bij zich had, toonde hij zijn Glock-pistool in de middenconsole van zijn auto. Het was geladen met zeventien kogels. De man wordt in ieder geval verdacht van het bezitten van een niet geregistreerd vuurwapen en niet geregistreerde munitie.

Vesting

Vanwege de inauguratie van Biden aankomende woensdag en de recente bestorming van het Capitool is Washington veranderd in een vesting. Op tal van plekken zijn metalen hekken en betonnen barricades neergezet. Duizenden leden van de Nationale Garde zijn ingezet om het Capitool te beschermen, waar de inauguratie plaatsvindt.

De afgelopen dagen zijn de veiligheidsmaatregelen in Washington flink aangescherpt: