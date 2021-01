Invaller Aboukhlal buigt achterstand AZ tegen ADO op valreep om in zege

Jansen wisselde na de 0-1 van Michiel Kramer vier spelers in één keer. De winnende treffer viel pas in de voorlaatste minuut.

Drie dagen na de knappe zege van AZ op PSV (1-3) en de ontluisterende nederlaag van ADO tegen VVV (1-4) begonnen de Alkmaarders als grote favoriet aan het duel, maar de thuisclub miste kans op kans.

Albert Gudmundsson schoot over en tikte van dichtbij naast. Myron Boadu trof de lat en schoot later van dichtbij hoog over. Na een klein uur was Kramer aan de overkant wel succesvol uit een rebound.

Veelzeggend was de verhouding in hoekschoppen: 17-0 in het voordeel van AZ. Maar het duurde erg lang voordat het veldoverwicht werd uitgedrukt in de score.

Aboukhlal gleed eerst een lage voorzet van Fredrik Midtsjø achter Luuk Koopmans en met een schot via de binnenkant van de paal werd hij ook matchwinner.