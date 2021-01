Knops: ik ben ongeduldig van aard, maar dat heeft soms ook voordelen

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken - ANP

Hij is naar eigen zeggen "niet heel geduldig" van aard, maar dat en zijn militaire achtergrond kwamen de afgelopen jaren bij sommige dossiers best goed van pas. Zoals bij het vinden van een oplossing voor de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland, en bij de verbouwing van het Binnenhof. "Ik ben een man die tempo wil maken", zegt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Dat dat soms op tegenstand stuit, begrijpt hij ook. Zo noemt hij het "heel goed" dat het parlement vragen heeft over de verbouwing van het Binnenhof. Niet alleen omdat de verbouwing bouwkundig ingewikkeld is, maar ook omdat iedereen moet verhuizen. "Maar uiteindelijk ben ik ook een man van de feiten." En die feiten zijn volgens Knops dat verhuizen tijdens de verbouwing de beste optie is, en dat dat het minste belastinggeld kost.

Het interview met Knops is het tweede gesprek in een serie interviews door Wilma Borgman en Wilfried de Jong met ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Rutte III. De bewindslieden kijken daarin terug op de kabinetsperiode. De gesprekken worden steeds op zaterdag uitgezonden in het programma NOS Met het Oog op Morgen, vanaf 23.00 uur op NPO Radio 1. Kijk hier een fragment:

Waar Knops nog niet tevreden over is, is het tempo waarmee de hervormingen op de Caribische eilanden gestalte krijgen. Hij had gehoopt dat die verder zouden zijn. De situaties die hij daar bij werkbezoeken ziet, treffen hem hard. "De omstandigheden waarin sommige kinderen moeten opgroeien, die diepe armoede." Knops benadrukt dat hij en andere bewindspersonen geen robots zijn. "Wij zijn mensen die proberen om het voor anderen beter te maken. Niemand in het kabinet zit daar alleen maar omdat het zo leuk is. We zijn ook bezig omdat we allemaal een missie hebben en het gevoel hebben dingen beter te willen maken." Daar verandert het - volgens Knops onvermijdelijke - aftreden van het kabinet gisteren niets aan. Het demissionaire kabinet gaat volgens Knops vol door met de bestrijding van de coronacrisis. Dat gevoel is er volgens Knops bij het hele team.

