Boudewijn Revis vertrekt als wethouder Den Haag

De Haagse wethouder Boudewijn Revis (45) stapt op. Na de zomervakantie neemt de VVD'er afscheid bij de gemeente Den Haag. Revis, die acht jaar wethouder Financiën was, wordt directeur terreinbeheer en ontwikkeling bij Staatsbosbeheer.

In zijn afscheidsbrief schrijft Revis dat hij vorig jaar al nadacht over een vertrek als wethouder. Maar de tumultueuze periode waarin de Haagse politiek belandde, leidde tot uitstel, meldt Omroep West.

"In de zomer van 2019 heb ik mezelf voorgenomen te gaan nadenken over mijn toekomst. Dat proces was nog in volle gang toen het in oktober nodig was alle zeilen bij te zetten om onze stad en het stadsbestuur door een indringend najaar te helpen", aldus Revis in de brief.

Gesjoemeld met financiën

Revis doelt onder meer op de affaire waardoor zijn collega-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui vanwege corruptieverdenkingen moesten opstappen. Verder ruimde burgemeester Krikke het veld vanwege het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen. Ook bleek bij de bouw van het grote cultuurcentrum Amare, naast het Haagse stadhuis, financieel te zijn gesjoemeld.

Nu er een nieuwe coalitie is, een goedgekeurde begroting en een nieuwe burgemeester, neemt Revis afscheid. "Ik wil mijn partij de tijd en ruimte geven, om na te denken over mijn opvolging en daarna zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen."

Bomen planten, niet kappen

"Een mooie aanwinst voor Staatsbosbeheer, maar een verlies voor het stadhuis", reageert het Haagse D66-raadslid Hanneke van der Werf. Haar collega Robert Barker van de Partij voor de Dieren: "Hopelijk gaat hij de komende tijd bomen planten en niet kappen." Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij reageert verrast: "Een opmerkelijke stap voor een ambitieus politicus die de architect was van de vorige en huidige coalitie. Waarom wil je dan weg?"