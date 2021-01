Femke Pluim heeft in Bordeaux haar Nederlands indoorrecord polsstokhoogspringen verbeterd.

Ze ging in Frankrijk over 4,51 meter. Daarmee sprong de 26-jarige atlete één centimeter hoger dan precies vijf jaar geleden in het Belgische Gent.

Om zich te verzekeren van deelname aan de EK indoor zal Pluim nog hoger moeten reiken. De limiet daarvoor staat op 4,61 meter.