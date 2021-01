Fortuna Sittard blijft verbazen onder Ultee; ook PEC heeft geen antwoord

Ultee heeft in negen duels nu al vijf keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld.

Het lijkt alles te maken te hebben met de aanstelling van Sjors Ultee na het ontslag van Kevin Hofland. Laatstgenoemde kreeg de Limburgers in de eerste acht duels niet aan de praat, waarop zijn assistent Ultee het stokje mocht overnemen.

Na de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, op 6 november, stond Fortuna Sittard troosteloos onderaan in de eredivisie, met nul zeges en drie punten. Na de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2), zaterdag, staat Fortuna Sittard elfde in de eredivisie met vijf zeges en negentien punten.

In Zwolle creëerde zijn ploeg al snel een overwicht. PEC moest steeds verder terug en kwam een paar keer goed weg. Zian Flemming ging alleen op het doel af, maar Michael Zetterer keerde zijn inzet.

Fortuna passeert PEC op ranglijst

Een schot van Emil Hansson eindigde op de lat. Eliano Reijnders verzuimde na rust voor de 1-0 te zorgen (hij schoot klungelig naast), waarna aan de andere kant de verdiende 0-1 viel: Flemming vond met een gekruld schot de bovenhoek.

PEC zocht de aanval, wat bijna de 1-1 opleverde met een schot uit de draai van Mike van Duinen. Maar na een mooie actie in de 89ste minuut maakte Mats Seuntjes kort voor tijd de 0-2.

Fortuna is nu elfde met negentien punten en is PEC, dat blijft steken op zeventien punten uit evenzoveel wedstrijden, voorbij. Het gat tussen PEC en de promotie/degradatie-plek, momenteel bezet door ADO Den Haag, is nog maar zes punten.