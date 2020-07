Sluiter duikt op als coach van goede vriendin Bertens: de Duitse Görges

Raemon Sluiter keert terug in het internationale tennis. De oud-coach van Kiki Bertens gaat de 31-jarige Julia Görges, de Duitse hardhitter en nummer 38 van de wereld, bijstaan.

De twee werken al enige tijd samen toe naar een demonstratietoernooi in Berlijn, dat op 13 juli begint en waar ook Bertens aanwezig is. De WTA Tour hervat op 3 augustus in Palermo. De US Open start 31 augustus.

Görges: 'Ik hou van zijn stijl'

"We willen zien hoe het in Berlijn gaat en dan beslissen we of we samen verder gaan. Ik wil Raemon ook leren kennen als coach bij een toernooi", zegt Görges in Bild. "Maar ik hou van zijn stijl. Die is zeer feitelijk en constructief."