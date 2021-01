PSV voert druk op Ajax op met doelpuntrijke zege op besneeuwd Kasteel

PSV heeft de druk op koploper Ajax weer wat opgevoerd. De Eindhovenaren konden zich na de midweekse misstap tegen AZ geen nieuwe uitglijder veroorloven en boekten een spectaculaire zege op het moeilijk bespeelbare veld van Sparta (3-5).

Eenmaal gewend aan de winterse omstandigheden stelde PSV in korte tijd orde op zaken. Cruciaal waren de goed uitgespeelde aanvallen waaruit Donyell Malen en Noni Madueke kort na rust een voor de Eindhovenaren veilige marge van twee op het bord zetten.

PSV begon zeer onwennig in de sneeuw. De spelers wilden liever met de witte bal beginnen, omdat de oranje versie kleiner oogde. Aanvoerder Pablo Rosario was de weg even kwijt met de slecht zichtbare bal aan zijn voet en leverde hem knullig in bij Bryan Smeets. De middenvelder knalde snoeihard via de binnenkant van de paal raak.

Tranen bij Smeets

Het duurde een klein halfuur voordat PSV wat grip kreeg op het duel, gestimuleerd door de gelijkmaker van Mauro Junior met het hoofd.

Het winterweer eiste in die fase ook zijn tol op twee belangrijke spelers. Sparta's doelpuntenmaker Smeets ging na een ongelukkige glijpartij in tranen van het veld met een blessure en ook PSV'er Cody Gakpo haalde de rust niet.