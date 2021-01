Geen Europese sprinttrilogie voor Verbij: 'Heel erg balen dat het niet lukt'

"Ik was net te laat met het optillen van mijn been. Ik heb drie keer het ijs geraakt, dan ga je gewoon op je bek. Ik was goed weg, maar dat hoort ook bij sprinten: het kan opeens helemaal misgaan", reageert Verbij.

Maar dat gaat hem niet lukken, want in Heerenveen ging het op de eerste 500 meter meteen mis. Vlak voor de eerste bocht ging Verbij onderuit.

Kai Verbij had zich zijn derde Europese sprinttoernooi heel anders voorgesteld. De winnaar van de eerste twee edities had zondag zijn trilogie graag willen voltooien.

"Ik wilde de derde graag winnen. Als je naar de concurrentie kijkt, dan zat het er wel in. Dan is het heel erg balen dat het niet lukt."

"Ik was gewoon een beetje uit agressie en frustratie aan het rijden. Dan komt er wel een mooie opening uit, maar daarna was het gewoon op."

