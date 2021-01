Ploeggenoot Schelling over aanrijding Kelderman: 'Een heftig ongeluk'

Het was eigenlijk een onschuldig laatste ommetje, in de buurt van het Gardameer. De training zat er net op. Totdat er vanuit een zijstraat een auto opdoemde. Ploeggenoot Ide Schelling, die even daarvoor was afgehaakt en teruggekeerd naar het hotel, zegt nog niet alle details te kennen, maar weet al wel het nodige over de toedracht.

Wilco Kelderman is zaterdagmiddag met een hersenschudding overgebracht naar een ziekenhuis in Italië. Hij en zes ploegmaats van Bora-Hansgrohe waren tijdens een trainingsrit betrokken bij een aanrijding met een auto.

Volgens de laatste berichten zijn Kelderman en Rüdiger Selig met een hersenschudding overgebracht naar het ziekenhuis. Ook Andreas Schillinger is voor onderzoek naar het dichtstbijzijnde hospitaal gebracht. De andere vier Bora-renners keerden geschrokken terug naar het hotel.

"Dat is wat we weten. Voor de rest is het nog onduidelijk en is het afwachten. Het is te hopen dat het daarbij blijft, bij die hersenschudding voor Wilco, en dat het niet een al te heftige is."

'Heftig ongeluk'

Het is voor Schelling nog gissen naar de details. "Niemand heeft het echt gezien, op de jongens na. Het was wel snel duidelijk dat het een heftig ongeluk was en niet zomaar even een klein valpartijtje. Het is ook niet niks als je dertig of veertig kilometer per uur rijdt op een vlakke weg en een auto komt met een redelijke snelheid op je ingereden."