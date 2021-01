Hersenschudding Kelderman na aanrijding op training

Wilco Kelderman is zaterdag tijdens een trainingsrit met zijn nieuwe ploeg Bora-Hansgrohe betrokken geraakt bij een aanrijding. Volgens de eerste berichten zijn zeven renners aangereden en ligt Kelderman in het ziekenhuis. Hij heeft een hersenschudding.

Ook Rüdiger Selig en Andreas Schillinger zijn naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

"Vandaag tijdens een training is een aantal van onze renners betrokken geraakt bij een aanrijding met een auto", meldt de ploeg. "Wilco Kelderman, Rudiger Selig en Andreas Schillinger zijn naar het ziekenhuis gebracht, allemaal bij bewustzijn. Wilco en Rudi hebben een hersenschudding, Andreas wacht nog op de uitslag van onderzoeken."

De ploeg was in de buurt van het Italiaanse Gardameer aan het trainen. Ide Schelling, een andere Nederlander onder contract bij Bora, was er niet meer bij. Hij postte dit op Strava vanmiddag: