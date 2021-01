Vitesse zet Emmen eenvoudig opzij en vestigt clubrecord na zeventien duels

Vitesse is in punten gelijk gekomen met Ajax aan de kop van de eredivisie. De Arnhemmers waren op bezoek aan de Oude Meerdijk een maatje te groot voor FC Emmen: 1-4.

Nog nooit haalde Vitesse 38 punten na 17 eredivisiewedstrijden.

Defensief gepruts van de hekkensluiter leverde Vitesse al snel drie kansen op in Emmen: Armando Broja schoot na een solo over de as nog naast. Toen Thomas Buitink een terugspeelbal van Ricardo van Rhijn onderschepte, was het wel raak.

Oussama Tannane schoot ongehinderd de 0-2 binnen. Namens Emmen misten Caner Cavlan en Michael de Leeuw grote kansen en trof Sergio Pena de lat.

Kort na rust gooide Broja op aangeven van Tannane de wedstrijd in het slot. De Leeuw deed daarna nog wel iets terug voor Emmen met een kopbal, waarna Patrick Vroegh er diep in blessuretijd 1-4 van maakte.

Het vorige record van Vitesse stamt uit 2000/2001. Destijds had de ploeg van Ronald Koeman halverwege het seizoen 37 punten. De tweede seizoenshelft verliep toen teleurstellend, waardoor Vitesse slechts als zesde eindigde.