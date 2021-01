Fransen mogen vanaf vandaag na 18.00 uur niet meer naar buiten

Premier Castex kondigde deze week in een televisietoespraak de aanscherping aan. Tot gisteren golden regionaal verschillende avondklokken. Die zijn nu gelijkgetrokken en veelal vervroegd. De avondklok geldt in elk geval de komende vijftien dagen.

In Frankrijk geldt vanaf vanavond de aangescherpte avondklok. Fransen mogen nu na 18.00 uur niet meer buiten zijn, behalve bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer of als ze kinderen moeten ophalen van school. De avondklok geldt tot 06.00 uur.

Avondklok in Parijs vervroegd: "Ik zie het nut er niet van in" - NOS

Castex maakt zich met name zorgen over de mogelijk aanzienlijk besmettelijkere Britse variant van het coronavirus, die volgens hem de strengere maatregel rechtvaardigt. Hij sprak in zijn tv-speech over "uiterste waakzaamheid".

Het aantal nieuwe coronagevallen in Frankrijk ligt al een aantal weken stabiel op maximaal zo'n 20.000 besmettingen per dag. De druk op de zorg neemt in het land geleidelijk toe. Er zijn in Frankrijk zeker 70.000 mensen overleden aan het coronavirus.