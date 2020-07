Inwoners Poortugaal krijgen sms bij ontsnappen tbs'er

Omwonenden van tbs-kliniek de Kijvelanden en de psychiatrische kliniek Antes Delta in Poortugaal krijgen voortaan een sms'je bij incidenten. De proef begint volgende week donderdag en duurt drie maanden.

Het sms-alarm volgt op de onrust die er al langer is bij de omwonenden van de tbs-kliniek, meldt de regionale omroep Rijnmond,

Op 1 maart ontsnapten twee tbs'ers uit de kliniek bij Rotterdam. Ze hadden een medewerker gegijzeld met een pistool en een mes, belden een taxi en gingen er vandoor. Een van de twee werd op de vlucht doodgeschoten door de politie, zijn handlanger werd aangehouden. Even later hield de politie een vrouw aan die het pistool en mes voor de twee zou hebben binnengesmokkeld in de kliniek.

'Onvoorstelbaar'

Op een (digitale) bewonersavond eind april bleek een aantal omwonenden verbaasd over de aanwezigheid van een mes en pistool in de kliniek. "Het is toch onvoorstelbaar dat mensen die extra in de gaten worden gehouden toch kans zien zoveel wapentuig binnen te krijgen", zei een van de bewoners. Bestuurder Erik Masthoff van de tbs-kliniek beaamde dat. "Dit moet natuurlijk niet kunnen. Het is verschrikkelijk."

Op die bijeenkomst benadrukten bewoners ook dat ze sneller op de hoogte willen zijn als er iets gebeurt in de tbs-kliniek. Met het sms-alarm komt de kliniek hun nu tegemoet. In het sms'je kan een waarschuwing staan of meer uitleg worden gegeven over bijvoorbeeld hulpdiensten die uitrukken.