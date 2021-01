Bondgenoot Navalny vastgezet in Moskou, dag voor terugkeer oppositieleider

Navalny meldde gisteren via Twitter al de arrestatie van Zelenski. Volgens de oppositieleider werd zijn cameraman opgepakt vanwege een aantal tweets die hij begin oktober plaatste, nadat een onafhankelijke journaliste zichzelf uit wanhoop in brand had gestoken in de stad Nizjni Novgorod. Ze botste al jaren met de autoriteiten vanwege haar kritische berichtgeving.

Zelenski is cameraman bij Navalny's Anti-Corruption Foundation, een platform dat onder meer via video's corruptie in Rusland probeert bloot te leggen.

In Moskou is een bondgenoot van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny opgepakt. Pavel Zelenski wordt verdacht van het "aanzetten tot extremisme op internet" en moet tot zeker eind februari in de cel blijven, blijkt uit de aanklacht tegen hem.

Navalny is ook een ferm criticus van president Poetin. Tegenover het Europees Parlement omschreef hij eind november de huidige Russische regering nog als "een bende criminelen" die tijdelijk de macht heeft gegrepen.

Ruim drie maanden eerder was Navalny aan de dood ontsnapt, toen hij werd vergiftigd. De politicus werd in augustus opgenomen in een ziekenhuis in Omsk, nadat hij onwel was geworden op een vlucht van het Siberische Tomsk naar Moskou.

Twee dagen later werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, waar artsen vaststelden dat hij was vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Eind september werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. Meerdere Europese leiders veroordeelden Rusland voor de vergiftiging. Rusland ontkent elke vorm van betrokkenheid.

Terugkeer Navalny

Navalny is van plan om morgen voor het eerst sinds zijn vergiftiging terug te keren naar Rusland. Hij landt waarschijnlijk op de Vnoekovo-luchthaven in Moskou. "Rusland is mijn land, Moskou is mijn stad, ik mis ze", schreef hij deze week in het Instagrambericht waarin hij zijn terugkeer aankondigde.

De Moskouse gevangenisdienst heeft Navalny al gewaarschuwd dat hij meteen na aankomst zal worden opgepakt. Er zijn in zijn thuisland inmiddels allerlei zaken tegen hem opgestart.

De gevangenisautoriteit wil Navalny arresteren, omdat hij zich niet aan de afspraken in een voorwaardelijke straf uit 2014 had gehouden; Navalny zou zich vorig jaar niet vaak genoeg hebben gemeld bij de gevangenis. Hij moet daarom 3,5 jaar de cel in, vindt de autoriteit.