Weghorst doet Leipzig pijn, Bayern lacht in zijn vuistje

Wout Weghorst (l) en Robin Knoche - EPA

In de Bundesliga beleeft Bayern München tot nu toe een prachtig weekeinde en dat terwijl de lijstaanvoerder zondag pas in actie komt. Nummer twee RB Leipzig verspeelde zaterdag punten in de uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg (2-2) en het op de vijfde plaats staande Borussia Dortmund kwam thuis niet langs hekkensluiter FSV Mainz: 1-1. Leipzig kwam vroeg op 0-1: na een mooie aanval liet Nordi Mukiele doelman Koen Casteels kansloos. Wolfsburg kwam gaandeweg beter in het duel en Wout Weghorst maakte met een mooie kopbal 1-1, zijn elfde treffer van dit seizoen. Een van richting veranderd schot van Renato Steffen betekende in de 35ste minuut de 2-1.

Stand aan kop in de Bundesliga - NOS

Kort na rust tikte Willi Orban de 2-2 binnen na een groot misverstand achterin bij Wolfsburg. Leipzig was daarna sterker en kreeg de beste kans: invaller Justin Kluivert dook in de 84ste minuut op voor open doel, maar kreeg zijn voet net niet tegen de bal. Ook Weghorst was in de slotfase nog dicht bij een treffer, maar hij miste een paar schoenmaten om zijn tenen tegen de bal te zetten. Reus mist penalty Dat Borussia Dortmund tegen Mainz voor de rust niet scoorde, was een klein wonder. De thuisploeg kreeg grote kansen, maar vond doelman Robin Zentner of de paal op zijn weg. Na rust was het Mainz, waar Jean-Paul Boëtius een basisplaats had, dat de score opende: Levin Öztunali krulde de bal in de hoek. Met een kopbal op de lat was Alexander Hack dicht bij de 0-2. Dortmund zocht de aanval en werd beloond met een raak schot van Thomas Meunier. Even later miste Marco Reus namens Dortmund een penalty.