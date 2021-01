Hinkstapspringer Zango verbetert tien jaar oud wereldrecord van zijn coach

Dat was 15 centimeter verder dan zijn coach Teddy Tamgho tien jaar geleden. Zango is daarmee ook de eerste atleet die indoor verder dan 18 meter springt. Zijn persoonlijk record indoor stond sinds februari 2020 op 17,77 meter.

Hinkstapspringer Hugues Fabrice Zango heeft bij wedstrijden in het Franse Aubière het indoorwereldrecord verbeterd. De 27-jarige Burkinees landde na 18,07 meter in de zandbak.

De 27-jarige Zango maakt de laatste jaren grote stappen als hinkstapspringer. Bij de Olympische Spelen in 2016 werd hij met een sprong van 15,99 meter nog 34ste van de 47 deelnemers. Drie jaar later won hij met 17,66 meter brons bij de WK in Doha.

De Engelsman Jonathan Edwards is houder van het wereldrecord in de buitenlucht. In 1995 kwam hij tot 18,29 meter.