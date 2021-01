Verbij kan derde Europese sprinttitel vergeten na val, Moesjtakov leidt

Kai Verbij baalt: hij wordt dit jaar geen Europees kampioen sprint - ANP

Kai Verbij werd al twee keer Europees kampioen sprint, maar een derde titel kan hij op zijn buik schrijven. Verbij ging op de eerste 500 meter bij de EK in Heerenveen nog voor de eerste bocht onderuit nadat hij met de punt van zijn schaats in het ijs was blijven haken. De Rus Viktor Moesjtakov noteerde met 34,69 de snelste tijd op de eerste 500 meter van het sprinttoernooi. De Duitser Joel Dufter verraste met een tweede plaats (34,79). Otterspeer en Krol sterk Hein Otterspeer en Thomas Krol zijn na de val van Verbij de overgebleven Nederlandse troeven bij de EK sprint. Voor hen begon het toernooi wel goed. Nederlands kampioen sprint Otterspeer klokte met 34,85 de derde tijd. Thomas Krol reed ook een sterke 500 meter. De Nederlands kampioen op de 1.000 meter, die op de langere sprintafstand doorgaans beter uit de voeten kan, snoepte met 34,90 zevenhonderdste van zijn persoonlijk record af. Verbij blijft tweevoudig kampioen Kai Verbij was tot nu toe de enige man die een EK sprint had gewonnen. Het toernooi wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd.

Bij de vorige twee edities, in 2017 en 2019, ging de Europese sprinttitel naar Verbij. Daar komt dit jaar dus geen derde titel bij, want door zijn val kan hij een goed klassement vergeten.

Schaatsbubbel De EK sprint en de EK allround zijn de eerste internationale schaatswedstrijden van het seizoen. Alle schaatsers die dit weekend meedoen hebben een negatieve coronatest afgelegd. De internationale schaatstop verblijft in totaal vijf weken in een afgezonderde bubbel in Heerenveen. Na dit weekend volgen namelijk nog twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden in Thialf.