Krol leidt op EK sprint na uitstekende 1.000 meter, Verbij kansloos na val

"Het is aan mij om de schade beperkt te houden op de 500. Met een goede 1.000 moet ik morgen een eind kunnen komen", zei Krol over zijn kansen op de Europese sprinttitel.

Otterspeer, die sinds november de regerend Nederlands kampioen sprint is, staat tweede in het klassement op 0,34 van Krol.

Verbij ging op de 500 meter nog voor de eerste bocht onderuit nadat hij met de punt van zijn schaats in het ijs was blijven haken.

Daardoor beleeft Verbij een heel ander EK dan hij gewend was. Het toernooi wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd en bij de vorige twee edities, in 2017 en 2019, ging de titel naar Verbij.

Verbij herpakte zich wel op de 1.000 meter. Met 1.08,17 reed hij naar de tweede tijd, maar door zijn val is een topklassering in het klassement niet meer mogelijk.

De EK sprint en de EK allround zijn de eerste internationale schaatswedstrijden van het seizoen. Alle schaatsers die dit weekend meedoen, zijn bij een coronatest negatief bevonden.

De internationale schaatstop verblijft in totaal vijf weken in een bubbel in Heerenveen. Na dit weekend volgen namelijk nog twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden in Thialf.